В Турции туристам начали угрожать из-за заказа такси через мобильное приложение

В турецком Бодруме участились конфликты между местными таксистами и туристами, которые вызывают автомобили через мобильные приложения. В отдельных случаях дело доходит до угроз, попыток пересадить пассажиров в другие машины и даже драк между водителями, рассказал РИА «Новости» член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.

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По его словам, напряженность вокруг сервисов заказа автомобилей заметно выросла в этом туристическом сезоне. Некоторые представители таксомоторного бизнеса пытаются препятствовать работе цифровых платформ и агрессивно реагируют на туристов, выбирающих такой способ поездки.

Поводом для обсуждения стал случай с турецким бизнесменом Хаканом Караманлы. Как сообщал портал Turizmnews, после вызова автомобиля через Uber путь машине преградило другое такси. По словам предпринимателя, водитель пытался силой пересадить его в свой автомобиль, оскорблял и требовал назвать домашний адрес.

Акын Беке отметил, что многие иностранные туристы жалуются на завышенные цены в обычных такси. Приложения позволяют заранее увидеть стоимость поездки и избежать неприятных сюрпризов, что и становится одной из причин недовольства некоторых водителей.

Эксперт считает, что подобные конфликты наносят ущерб репутации Бодрума как одного из самых популярных курортов Турции. По его словам, представители туротрасли выступают за развитие современных сервисов с прозрачными тарифами, однако в транспортной сфере по-прежнему в основном поддерживают традиционные службы такси.