Десять тайных островов Финистера: от глэмпинга на маяке до доисторических курганов

Финистер — это не только Уэссан и Молен. Здесь есть десятки крошечных островов, которые местные держат в секрете: с хижинами на маяках, археологическими раскопками и нулевым уровнем туристической пошлости.

Секрет Финистера в том, что его настоящие жемчужины лежат не на открытках с маяками, а на крошечных клочках суши, до которых нужно добираться по пояс в воде или на лодке с местным рыбаком. В отличие от раскрученных островов, эти десять точек предлагают не просто красивые виды, а целые приключения — от ночевки в бывшей казарме до прогулки по валу из эпохи неолита. Здесь нет сувенирных лавок, зато есть реальная история и ощущение полной изоляции. Самое удивительное, что большинство этих мест либо бесплатны, либо требуют лишь символической платы за проживание.

Остров Тристан — это, по сути, парадокс: он висит прямо напротив Дуарнене, но кажется отрезанным от цивилизации. До него можно дойти пешком во время отлива, и вы сразу попадаете в атмосферу XIX века: старые консервные фабрики, дом поэта Ришпена и памятник фотографу Аните Конти. Но главное — дикая растительность на заднем плане, где среди зарослей прячутся часовня и старый форт. Это место идеально для тех, кто хочет понять, как выглядела Бретань до нашествия туристов.

Калло — это почти марсианский пейзаж: 2 километра песчаных дюн и лугов, по которым бродит ветер. Сюда ведет подводная дорога длиной 800 метров, открывающаяся только во время отлива. Если вы опоздаете, придется ждать следующего цикла, сидя на камнях. На острове живут меньше десяти человек, а старая школа превращена в гостевой дом на десять мест. Это тот случай, когда изоляция становится роскошью.

Остров Вьерж примечателен тем, что на нем стоит самый высокий каменный маяк в Европе — 80 метров, 383 ступеньки. Если подняться в хорошую погоду, вид открывается такой, что захватывает дух. Но фишка в том, что домик смотрителя маяка переделали в экологичный глэмпинг. Вы спите в 150 квадратных метрах, где раньше жили люди, которые каждую ночь зажигали огонь для моряков. Современный комфорт плюс исторический антураж — вот что делает это место уникальным.

Луэ в заливе Морле — это вариант для настоящих робинзонов. Домик смотрителя на скалах, до которого добираешься на собственной лодке или через школу парусного спорта. С апреля по октябрь вы можете снять это место на пару ночей. Вокруг — заповедник для птиц, так что тишину нарушает только крик чаек и шум прибоя. Условия спартанские, но это и есть цель: отключиться от мира.

Кеменес — это фермерский проект на острове архипелага Молен. Пара биологов, Амели и Этьен, арендуют землю у Conservatoire du Littoral, выращивают овощи и разводят овец. У них нет машин, только трактор, и они принимают гостей в доме на три комнаты. Вы приезжаете на два дня из порта Конке, живете на острове без электричества в привычном смысле и наблюдаете, как работает настоящая ферма на отшибе цивилизации. Это не отель, а образ жизни.

Бениге — один из самых больших островов (600 гектаров), но он принадлежит Национальному управлению охоты и дикой природы. Туристы здесь — редкие гости, в основном рыбаки, которые приходят собирать моллюсков. На острове есть единственная разрешенная пешеходная тропа, ведущая через пляжи и галечные косы. Но главная ценность — археология. С 2021 года здесь находят следы человеческого поселения от позднего неолита до раннего Средневековья. Это место, где история буквально лежит под ногами.

Гениок — это музей под открытым небом. Остров классифицирован как исторический памятник благодаря раскопкам, которые обнаружили курганы, дольмены и стелы, датируемые 4600 годом до нашей эры. В эпоху неолита здесь хоронили мертвых, а галлы строили дома с оградами. Изоляция спасла эти находки от разграбления, и сейчас это единственное место в регионе, где можно прикоснуться к столь древним артефактам без билета и очередей.

Сезон — это образец военной архитектуры. В устье Абер-Врак форт построил сам Вобан в 1685 году, чтобы контролировать вход в канал. Позже его перестроили при Наполеоне III, а во время Второй мировой немцы добавили бункеры. Сейчас остров доступен пешком во время отлива, и вы можете прогуляться по бастионам, представляя, как здесь сменялись гарнизоны. Это не просто пляж, а урок истории на свежем воздухе.

Стагадон — еще один остров в том же районе. До него можно дойти только при очень больших коэффициентах прилива — 5 километров туда и обратно по открытому ветру и мимо устричных парков. Раньше здесь собирали водоросли, а сейчас стоит простой дом на 25 спален, управляемый ассоциацией отца Жауэна. Это место для интеграции бездомных, но любой может арендовать койку. Условия минимальные, зато вы получаете шанс провести ночь на абсолютно диком острове, где нет ничего, кроме камней и неба.

Нуар — это остров, который вызывает ассоциации с Тинтином, но на самом деле Эрже, скорее всего, вдохновлялся средиземноморским островом. Тем не менее, местный маяк этим летом превратили в необычный гостевой дом. Вы можете поселиться прямо в башне и смотреть на море из окна, размышляя о том, как рождаются сюжеты комиксов. Ирония в том, что название острова совершенно не соответствует реальности: он не черный, а серо-зеленый от лишайников, но легенда есть легенда.