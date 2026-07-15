Туристка «Сергевна» отсудила у МВД 300 тысяч за сорванный отпуск в Дубае

Отсутствие одной буквы в загранпаспорте стоило туристке сорванного отпуска в Дубае. Но спустя почти 2 года ей удалось добиться компенсации через суд.

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Летом 2024-го жительница Ростова-на-Дону получила новый биометрический загранпаспорт и несколько месяцев спокойно пользовалась им. Однако 26 октября, когда она вместе с несовершеннолетним сыном собиралась вылететь в ОАЭ, на пограничном контроле во Внуково выяснилось, что в документе неверно указано отчество. Вместо «Сергеевна» сотрудники МВД напечатали «Сергевна».

Паспорт тут же признали недействительным и изъяли, а туристке отказали в выезде за границу. Чтобы все-таки попасть на отдых, ей пришлось срочно оформлять новый документ. Сделать это удалось за несколько дней, и уже 29 октября она вылетела в Эмираты. Но отпуск оказался короче, а часть расходов вернуть не получилось.

В суде женщина потребовала компенсировать стоимость авиабилетов, железнодорожных билетов, потерянных дней в отеле, моральный вред и судебные расходы. Общая сумма требований превысила 560 тыс. руб.

Первая инстанция удовлетворила иск лишь частично, взыскав стоимость авиабилетов в одну сторону и небольшую компенсацию морального вреда. Однако апелляционный суд занял более благоприятную для туристки позицию.

Судьи указали, что причиной срыва поездки стала именно ошибка сотрудников подразделения по вопросам миграции. Кроме того, коллегия согласилась, что пассажирка потеряла не только билеты туда, но и обратные: на момент поездки действовали правила, по которым при неявке на первый рейс автоматически аннулировался и обратный перелет.

В итоге с Российской Федерации в лице Управления МВД по Ростову-на-Дону за счет казны взыскали 174,6 тыс. руб. за авиабилеты, 83,1 тыс. руб. за железнодорожные, 10 тыс. руб. компенсации морального вреда, 30 тыс. руб. расходов на представителя и 4 тыс. руб. госпошлины. Общая сумма выплат превысила 300 тыс. руб.

А вот стоимость неиспользованных ночей в дубайском отеле суд компенсировать отказался. Как выяснилось в ходе разбирательства, гостиничный номер «фактически был использован по назначению», поэтому оснований взыскивать эти расходы коллегия не увидела.

История в очередной раз показывает, что неверная буква в загранпаспорте может обернуться сорванным отпуском. Поэтому туристам стоит внимательно проверять документ сразу после получения, не откладывая до дня вылета.

Ранее мы написали, что туристке, не вылетевшей в Турцию из-за ошибки в загранпаспорте, благодаря страховке компенсировали стоимость тура.