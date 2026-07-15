«У меня от него появились морщины». Блогер оценил блюдо в Китае

Живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп побывал в Китае и попробовал местную кухню. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Европеец признался, что еда в Поднебесной совсем не похожа ни на русскую, ни на голландскую. Автору публикации понравились пельмени со сладковатым вкусом, однако некоторые позиции на завтраке его удивили.

«Одни блюда понравились сразу, другие — совсем нет. Одно оказалось таким кислым, что у меня от него появились морщины!» — такими фразами описал свой опыт Снейп.

Во время завтрака голландец заметил еще одну особенность — ровно в 10:00 сотрудники начали убрать еду, и через несколько минут столы были уже пустыми.

«За первый день Китай не стал для меня менее загадочным. Скорее наоборот. Чем больше я видел, тем больше хотел понять, как здесь все устроено. И именно это ощущение, наверное, оказалось самым сильным впечатлением первого дня», — заключил автор.

Ранее другая российская тревел-блогерша описала китайские блюда фразой «насекомых едят только русские туристы». По словам соотечественницы, их продают как диковинку для людей, которые хотят попробовать что-то необычное, чтобы потом рассказывать всем своим знакомым и друзьям.