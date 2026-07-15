Какие риски может не покрыть туристическая страховка

Эксперт по туризму Николай Мельник предупредил, что базовая туристическая страховка может не покрыть травмы во время активного отдыха и ряд других расходов за границей.

В беседе с АБН24 он объяснил, что полисы, включённые в пакетные туры, часто предусматривают франшизу около €30—40 или $30—40: эту сумму путешественник оплачивает сам. При этом лимит покрытия может достигать $40 тыс. и более. Стандартная программа обычно действует при экстренных заболеваниях и травмах, но может исключать последствия опьянения, лечение хронических болезней, беременность, солнечные ожоги и занятия спортом.

«Тем, кто планирует кататься на лыжах, заниматься сёрфингом, дайвингом или ездить на мотоцикле, необходимо заранее оформить соответствующее расширение страхового полиса», — подчеркнул Мельник.

Он добавил, что отдельные программы компенсируют задержку рейса, потерю багажа и отмену поездки, но условия выплат и список необходимых документов нужно изучать заранее.

Ранее кандидат педагогических наук доцент кафедры математики и анализа данных ФИТАБД Финансового университета при правительстве России Анна Овсянникова рассказала, что при отмене или переносе поездки туристу важно сразу собирать доказательства.