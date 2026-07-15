Таиланд вводит новые правила для туристов

Таиланд отказывается от 60-дневного безвизового режима для граждан более чем 90 стран, в том числе России. Такое решение во вторник принял кабинет министров, одобрив сокращение безвиза до 15 и 30 дней. Изменения вступят в силу через 15 дней после публикации в официальном правительственном издании.

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Комитет по визовой политике рассмотрел условия для каждого государства с учетом принципа взаимности. Между Россией и Таиландом подписано двустороннее соглашение, позволяющее гражданам двух стран находиться без визы до 30 дней. Предоставленный двухмесячный срок был временной односторонней мерой по инициативе королевства. Поэтому по сути Таиланд вернулся к ранее действовавшим правилам.

Для большинства российских туристов, которые покупают в Таиланд туры или самостоятельно летят в отпуск на две-три недели, это практически ничего не меняет. Изменения затронут тех, кто проводил там длительное время, совмещая отдых с удаленной работой или другими занятиями.

Кстати, туристы, которые попадут в страну по прежним правилам, смогут оставаться до окончания разрешенного 60-дневного периода.

Уже известно, что 30-дневный безвиз получат граждане 59 стран и территорий. В этот список были добавлены Индия, Хорватия, Болгария, Кипр, Мальта и Мальдивы. Безвизовые 15 дней – для Маврикия и Сейшельских островов. Визы по прибытии станут получать туристы из Беларуси, Азербайджана и Сербии.

Власти Таиланда объясняют пересмотр безвизового режима борьбой со злоупотреблениями. По данным правительства, слишком длительное пребывание использовалось некоторыми иностранцами для работы или другой деятельности, не связанной с туризмом.

Одновременно службы безопасности готовят обновление системы Thailand Digital Arrival Card (TDAC), чтобы усилить контроль за въездом и выездом иностранцев.

Ранее TourDom.ru писал, что Сербия не планирует вводить визы для россиян и расширяет авиасообщение.