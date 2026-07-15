Посол Ирака в России Абдул-Карим Хашим Мустафа заявил о том, что страна полностью открыта для российских туристов. По его словам, безопасности приезжих ничто не угрожает. Да и в скором времени планируется увеличить число рейсов между нашими странами. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, насколько безопасно находиться россиянам в Ираке и на что там можно посмотреть.

Путешественница, организатор групповых туров Татьяна Голубицкая неоднократно посещала Ирак вместе с другими россиянами. Из явных преимуществ перед другими странами она отмечает дружелюбие местного населения.

Это потрясающе теплый и дружелюбный народ. Никаких эксцессов у нас не было, — рассказывает путешественница. — Во время одной из поездок я вместе с группой туристов, состоящей из 16 человек, не могла выбраться из аэропорта. Там запрещено подъезжать к зданию. Мы спросили у водителей, скольких человек они могут взять. Один сказал, что возьмет четверых, другой — еще четверых, третий — двоих. В итоге нас разобрали по машинам. И самое удивительное — никто из водителей не взял с нас денег.

По приезде в конечную точку Татьяна увидела мужчину, который продавал чай в маленьких стаканчиках.

Я подошла и спросила, можно ли купить. Он просто так угостил и других членов группы чаем, — вспоминает Татьяна Голубицкая.

Настоящая экзотика

Туризм на Ближнем Востоке долгое время воспринимался как нечто экзотическое — прежде всего из-за культурных особенностей, непривычных для европейцев и россиян. Ближний Восток почти повсеместно сотрясали военные конфликты. Один сменялся другим. Однако в последние годы активная фаза боевых действий пошла на спад, исчез и массовый поток беженцев в страны Евросоюза. Экономическая ситуация в регионе по-прежнему оставляет желать лучшего, но это не мешает местным дипломатам искать новые пути привлечения гостей.

Послы ближневосточных государств активизировали усилия по увеличению турпотока. Посол Ирака в РФ Абдул-Карим Хашим Мустафа уверен, что российские путешественники вполне могут открыть для себя Месопотамию, где их безопасность обещают обеспечить в полной мере.

Не стоит забывать, что Ирак — это земля с тысячелетней историей, каждая эпоха которой оставила здесь свой неповторимый след. Древние руины, археологические находки, величественные дворцы и мечети — по этим архитектурным памятникам можно изучать историю всего Востока. Но добраться до всех этих сокровищ непросто: на пути туриста встретятся десятки КПП и блокпостов.

Политическая нестабильность

Лектор Российского общества «Знание», директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Павел Данилин уверен в том, что сегодня для туристов, которые все же решатся отправиться в путешествие в Ирак, вопрос безопасности будет стоять крайне остро, потому что в стране сохраняется высокий уровень террористической угрозы.

Это подтверждает и позиция Госдепартамента США: американцам категорически не рекомендуется посещать Ирак. Поэтому потенциальная поездка туриста туда может обернуться похищением, изнасилованием, убийством, — рассказывает «Вечерней Москве» эксперт. — Туризм в Ираке, я считаю, мертв, хотя на территории страны расположено множество древних памятников. Но вопросы безопасности стоят выше туризма.

Данилин отмечает, что дополнительными рисками для россиян могут стать проблема курдской оппозиции и угроза со стороны террористических группировок, в том числе запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*.

В совокупности все эти проблемы привели к тому, что Ирак, некогда бывший одним из лидеров арабского мира (в эпоху правления Саддама Хусейна. — «ВМ»), сегодня сталкивается с риском распада и фактически оказался в положении страны, балансирующей на грани катастрофы, — отмечает Павел Данилин.

Для особо отчаянных

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов отмечает, что Ирак пока нельзя отнести к числу массовых туристических направлений для россиян. Это связано прежде всего с тем, что туристическая инфраструктура страны еще развивается, поэтому поездка требует более тщательной подготовки, чем путешествие по традиционным маршрутам.

Сегодня интерес к Ираку проявляют в основном самостоятельные путешественники, тревел-блогеры и туристы, которые стремятся открывать для себя новые, пока не самые популярные направления, — говорит Артур Абдюханов. — Для многих это возможность познакомиться с колыбелью древнейших цивилизаций и посетить места, которые редко входят в классические туристические маршруты.

Руководитель пресс-службы РСТ отмечает, что те, кто сможет отправиться в Ирак, будут поражены количеством различных туристических зон.

Именно здесь находилась Древняя Месопотамия, а среди наиболее известных достопримечательностей — Вавилон, археологический комплекс Ур, исторические районы Багдада, а также религиозные центры Эн-Наджаф и Кербела, — рассказывает Абдюханов.

По его словам, путешественникам лучше заранее продумать маршрут, оформить медстраховку, уточнить условия пребывания и ознакомиться с местными традициями. При посещении религиозных объектов следует выбирать сдержанную одежду. На вопрос о том, требуются ли в Ираке другие валюты, помимо динаров, он отметил, что наиболее востребованной иностранной валютой для обмена остается американский доллар. Стоит отметить, что перед поездкой стоит сделать прививки от малярии, тифа, дизентерии, холеры, гепатита А и В. Овощи и фрукты советуют тщательно мыть кипяченой или бутилированной водой и ни в коем случае не пить воду из-под крана.

ЦИФРА

95 процентов всех платежей в Ираке осуществляется наличными. Банковскими картами местное население не пользуется.

СПРАВКА

По данным консульства России в Ираке, по прибытии в страну желательно обеспечить присутствие в аэропорту представителя организации, по приглашению которой вы прибываете. Помимо этого, для пребывания на территории Ирака более 30 дней требуется оформление регистрации в МВД, для чего нужно представить документы, подтверждающие обоснованность нахождения в стране, и справку об отсутствии ВИЧ-инфекции.

В ТЕМУ

Ирак — преимущественно мусульманская страна. Большая часть населения (до 98 процентов), исповедует ислам шиитского и суннитского толка. Это в значительной степени определяет нормы поведения в обществе. Имеются национально-религиозные меньшинства: христиане, езиды, сабеи.

*Террористическая группировка, запрещенная на территории России.