Туристы обвиняют «премиального турагента» в обмане на 20 миллионов

В соцсетях набирает обороты скандал вокруг турагента, которая специализировалась на организации премиальных путешествий, как отмечено на ее странице в Instagram*. Среди ее клиентов были известные блогеры, артисты и телеведущие. По словам туристов, сейчас в чате пострадавших состоит уже более 100 человек, а предварительно оцениваемый ущерб достиг 20 млн руб. (по другим оценкам – 30 млн).

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Накануне о своей истории рассказала блогер Анастасия Лаврентюк, специализирующаяся на медицинском маркетинге и управлении репутацией (83 тыс. подписчиков). По ее словам, семья осталась без обратных авиабилетов из Нидерландов, а общий ущерб составил около полумиллиона руб.

«Турагента зовут Анна Онищенко. С февраля месяца внедрилась в доверие. Я через нее на Сейшелы летала, на Мальдивы, все было хорошо. Но ровно до того момента, как нам попался рилс певца Влада Соколовского о том, что он пострадал от действий этого турагента», – рассказала блогер.

Анастасия Лаврентюк уточнила, что на сегодняшний день у нее также оплачены визы в США, которые, по ее словам, так и не были оформлены.

«Мне Анна лично должна 220 тыс. руб. Моей семье – около полумиллиона. И даже за мамину поездку, которая отменилась, деньги вернули только наполовину. И это не считая огромного количества других ребят, которых она точно так же кинула на деньги. Мы сейчас в шоке, мы будем бороться», – поделилась Анастасия.

Ранее о похожей ситуации рассказал певец Влад Соколовский. Он планировал семейную поездку на Бали, оплатил семь авиабилетов, однако путешествие сорвалось за день до вылета. По словам артиста, агент предлагала ему скидку в обмен на последующую рекламу в соцсетях. С аналогичными претензиями выступала и телеведущая Ирина Нагаец. Она собиралась отметить день рождения с дочерью на Мальдивах, перевела 230 тыс. руб., однако, по ее словам, не получила ни авиабилетов, ни подтверждения бронирования отеля.

По данным редакции, договоры с рядом клиентов заключались через зарегистрированное в Екатеринбурге ООО «Дескли», состоящее в федеральном реестре турагентов.

Редакция TourDom.ru связалась с Анной Онищенко и предложила прокомментировать заявления клиентов. На момент публикации ответ не поступил.

Важно: изложенные в материале сведения основаны на заявлениях клиентов, опубликованных в социальных сетях, и комментариях, полученных редакцией.

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