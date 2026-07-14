Составлен рейтинг популярных у россиян стран для отдыха этим летом

Рейтинг популярных стран для поездок за рубеж этим летом составили по итогам июня аналитики МегаФона, опираясь на обезличенные данные пользователей. В топ-3 вошли Турция, Китай и Грузия. Эти направления в июне 2026-го выбрали почти четверть россиян, отправляющихся отдыхать за границу. Суммарно в них расходуется около 40 процентов всего интернет-трафика, который генерируют абоненты за пределами России, — пояснили эксперты оператора.

В число самых популярных зарубежных направлений, по данным специалистов оператора, также вошли Египет, Вьетнам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Среди стран СНГ российские туристы чаще посещали Казахстан, Беларусь и Узбекистан, и такой выбор не случаен — они отличаются отсутствием языковых и визовых барьеров. Отпускников здесь привлекают эко-маршруты, живописная природа, местная кухня, а также соседство древних достопримечательностей и современных городов. Эти направления выбирали для себя около 65 процентов туристов, которые посещали страны СНГ.