На популярных пляжах Италии ввели предварительное бронирование

Из-за растущего потока туристов власти Италии ограничивают доступ на популярные пляжи. На некоторые побережья теперь можно попасть только по предварительной записи, а самые востребованные места уже полностью забронированы на несколько недель вперед, пишет Independent.

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По данным Национального института статистики Италии, в первом квартале 2026 года число иностранных туристов выросло на 4,2%, а количество ночевок увеличилось на 7,5%. Чтобы снизить нагрузку на природу и избежать переполненности небольших бухт, на популярных пляжах начали вводить дневные лимиты на посещение.

Так, на пляже Ла Пелоза на Сардинии, который считается одним из самых известных в стране, до 15 сентября уже не осталось свободных мест для предварительного бронирования. С мая по октябрь сюда ежедневно допускают не более 1,5 тыс. человек. Для входа необходимо заранее оформить бронь стоимостью 3,5 евро и получить QR-код.

Ограничения действуют и на других пляжах острова. Например, на охраняемый ЮНЕСКО пляж Кала Голорице ежедневно пускают не более 250 человек, а бронирование открывается за 3 дня до визита. Похожие правила ввели также на пляжах Кала Бригантина и Су Сирбони.

Представитель итальянской экологической организации Legambiente Себастьяно Веннери заявил The Times, что такие меры необходимы из-за стремительного роста мирового туризма. По его словам, пляж Ла Пелоза постепенно разрушается, поскольку отдыхающие уносят песок на полотенцах.

В Италии продолжаются споры и вокруг доступа на частные пляжи. Глава региона Апулия Антонио Декаро недавно предложил разрешить туристам приносить туда свою еду и напитки, заявив, что море не должно становиться роскошью. Владельцы пляжных клубов выступили против этой инициативы, посчитав, что она может навредить репутации местных курортов.