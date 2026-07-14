География 5G-роуминга стала шире для россиян

«МегаФон» обеспечил абонентам доступ к сетям пятого поколения на популярных зарубежных туристических направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

В перечень стран, где туристы из России могут воспользоваться 5G-роумингом, в том числе вошли Турция, КНР, Грузия, Египет, Вьетнам, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, возглавившие список летних предпочтений россиян. При этом в ОАЭ, Таиланде и Китае услуга доступна во всех сотовых сетях, обслуживающих туристов.

Как отметили в компании, согласно обезличенной аналитике оператора, в июне наиболее востребованными направлениями зарубежного отдыха у россиян стали Турция, Китай и Грузия — эти страны выбрали почти четверть путешественников. Также на них приходится около 40% всего интернет-трафика, который абоненты «МегаФона» потребляют за пределами России.

Кроме того, сеть пятого поколения доступна и в ряде стран СНГ, популярных у российских туристов. В их числе Казахстан, Беларусь и Узбекистан. По данным оператора, на эти направления приходится около 65% турпотока в государства Содружества.

В компании напомнили, что 5G-роуминг позволяет получать доступ к скоростному мобильному интернету, а вместе с ним к качественным видеозвонкам, возможности делиться яркими моментами отпуска в реальном времени без задержек, комфортным условиям для работы онлайн.

«Мы рады предоставить нашим абонентам возможность использовать преимущества 5G-сетей в заграничных поездках. Они доступны в десятках стран, включая как главные направления этого лета, так и необычные маршруты», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Оператор добавил, что для подключения к сетям пятого поколения за рубежом абонентам необходимо убедиться, что устройство поддерживает 5G и соответствующие диапазоны связи. Как правило, сети нового поколения доступны в крупных городах, туристических зонах и вблизи популярных достопримечательностей.