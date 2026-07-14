Чем армянский Капан привлекает туристов

Миллион туристов за полгода посетили Армению. Интерес к стране у путешественников продолжает расти. Среди популярных точек маршрута — город Капан на юге республики. В 2026 году он стал молодежной столицей СНГ. Корреспондент «МИР 24 Арпи Меликян тоже отправилась в Капан.

Капан — один из крупнейших городов юга Армении и административный центр Сюникской области. В последние годы он все увереннее заявляет о себе как о туристическом направлении, объединяя богатую историю, уникальные природные ландшафты и современную инфраструктуру активного отдыха.

Здесь находится самый длинный зиплайн в Армении — его общая протяженность составляет почти два километра. Маршрут проходит прямо над городом, позволяя увидеть Капан с высоты птичьего полета. Во время спуска скорость достигает 120 километров в час. Аттракцион состоит из двух линий. В течение года в Капане проходят различные культурные мероприятия и фестивали, в том числе музыкальные, которые собирают участников и гостей не только из Армении, но и из других стран.

«Я уже второй раз в Армении. Это удивительная страна, и о ней можно говорить очень долго. В каком-то смысле это колыбель истории, колыбель веры. Здесь невероятно много вдохновляющих мест. Армения — это настоящее открытие, даже потрясение где-то, — поделился музыкант Франческо Вилла.

Для любителей гастрономии Капан — еще одна точка притяжения. Местная кухня считается важной частью культуры региона. Одно из самых известных блюд — жингялов хац. Его готовят в разных уголках Армении, однако в Сюнике существует собственный рецепт: в начинку добавляют около десяти видов дикорастущей и огородной зелени.

«Мы начинаем с теста. Оно должно быть тонким и свежим. Чем больше зелени, тем вкуснее получается, — рассказала повар Элен Элбакян.

Тем, кто интересуется историей, стоит посетить средневековую крепость Алидзор. Она расположена на горном склоне, поэтому добраться сюда можно только на внедорожнике. Длина каждой крепостной стены достигает 50 метров, а толщина — около одного метра. На территории крепости также сохранилась церковь.

«С первого взгляда это просто яма, но на самом деле это тайный коридор, который соединял крепость и город, — показала корреспондент.

Статус молодежной столицы СНГ 2026 года дал городу новый импульс для развития, и сегодня Капан все чаще появляется в маршрутах путешественников из разных стран.

По решению Совета глав государств СНГ Молодежной столицей Содружества в 2026 году объявлен город Капан (Республика Армения).