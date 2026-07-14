РСТ: россияне «бодро бронируют» отдых в Грузии

Туроператоры фиксируют растущий спрос россиян на пляжный отдых в Грузии этим летом. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Туроператоры отмечают значительный прирост объемов по Грузии этим летом, и большая часть бронирований приходится на пляжный отдых. Российские туристы уже освоили не только самый популярный Батуми, но также начинают обращать внимание и на Кобулети, Уреки, Чакви, Гонио, Квариати и другие курорты. Исходя из динамики продаж, ожидают хорошего прироста по итогам летнего сезона», – говорится в сообщении.

По оценке директора по связям с общественностью компании «Интурист» Дарьи Домостроевой, которую цитирует пресс-служба, направление год к году выросло на 93%.

«Почти двукратный рост, и бодро бронируется весь сезон. Туристы часто выбирают вылеты в последний момент, то есть на текущей неделе и на следующей», – рассказала Домостроева.

Главным хитом по объемам она назвала Батуми, но туристы активно присматриваются и к соседним курортам. Очень популярен Кобулети с его широкими пляжами, Уреки, знаменитый магнитным песком, куда едут с детьми, и Чакви, предлагающий больше природы и тишины.

«Сейчас туристы хотят впечатлений, поэтому чаще запрашивают комбинированные программы, включающие и пляжи, и экскурсии по стране. Самый популярный маршрут – Тбилиси – Батуми. Как правило, первые два-три дня идут экскурсии по старому городу, поездки в Мцхету и Сигнахи, затем смена обстановки – побережье Кобулети, спокойный отдых у моря. На пиковый период – конец июля и первая декада августа – остались считанные места», – подчеркнула Домостроева.

Положительно оценивают сезон по Грузии и в компании Tez Tour. Если не будет изменений по авиаперевозке, туроператор ожидает значительный прирост к прошлогодним показателям по итогам лета. Главным фактором роста коммерческий директор туроператора Воскан Арзуманов, которого цитирует пресс-служба, назвал прямые вылеты из Москвы и регионов, отсутствие визовых формальностей и относительно короткий перелет к морю.

«Сейчас не так много зарубежных пляжных направлений без длительного перелета. В этом смысле Грузия выглядит сильным вариантом для тех, кто не готов лететь 5–10 часов – перелет из Москвы в Тбилиси занимает порядка трех часов. У нас количество туристов увеличилось почти на 80%, основной спрос приходится на побережье Аджарии – Батуми. Курорт дает отличную возможность совмещать пляж с активным отдыхом в городе – там развита инфраструктура, рестораны, прогулочные зоны, много развлечений», – пояснил Арзуманов.

Уточняется, что стоимость недельного пакетного тура с вылетом из Москвы при двухместном размещении начинается примерно от 57 тыс. руб. на человека в Тбилиси и от 65 тыс. руб. – в Батуми. Большинство туристов в Аджарии экскурсии чаще покупают уже на месте. Обычно заранее бронирует экскурсии по маршруту Тбилиси – Мцхета – Кахетия – Казбеги – Боржоми – Кутаиси.

«Уже хорошо загружены июльские заезды и первая половина августа. Сентябрь также бронируется, но пока уступает основному летнему периоду. Основная перевозка идет в Батуми, на него приходится более 95% бронирований. Вылеты есть из Москвы и ряда регионов, включая Уфу, Новосибирск, Самару, Екатеринбург, Челябинск, Санкт-Петербург, Казань и другие города», – заключил Арзуманов.

Ранее «Известия» сообщали, что с 1 сентября в России вступают в силу обновленные правила реализации туристских продуктов. Теперь туроператоры и турагенты будут обязаны предоставлять клиентам информацию о возможных опасностях, правилах въезда в страну назначения и местных традициях.