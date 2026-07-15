Аналитики рассказали о самых дорогих турах первой половины 2026 года

Тур на Мальдивы стоимостью 5,19 млн рублей назван самым дорогим за первое полугодие 2026 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал сервис по подбору туров и планированию индивидуальных путешествий Onlinetours Premium.

Аналитики сообщили, что поездка на Мальдивы была забронирована на 11 ночей для двух взрослых с вылетом из Москвы. На втором месте в рейтинге самых дорогих туров оказалась Турция за 3,1 млн рублей на 15 ночей для четырех взрослых и одного ребенка с вылетом из Москвы. Третью строчку заняла Индонезия с чеком 1,65 млн рублей на 12 ночей для двух взрослых и двоих детей с вылетом из Сочи.

В топ-5 также вошли Вьетнам (1,44 млн рублей) и Таиланд (1,01 млн рублей). В десятку попали ОАЭ (968 тыс. рублей), Оман (935,8 тыс.), Сейшельские острова (869,6 тыс.), Катар (862 тыс.) и Египет (829,3 тыс.).

Аналитики отметили, что среди премиальных направлений заметен интерес к экзотике: максимальный чек в Индонезии достиг 1,65 млн рублей, на Маврикии — 785 тыс. рублей. При этом массовые направления сохраняют высокий ценовой потолок.

Что касается российских направлений в премиум-сегменте, то максимальный чек составляет 378,5 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что россияне стали больше экономить на отдыхе внутри страны.