Новые правила продажи туров встревожили турагентов

Новые Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, которые вступят в силу с 1 сентября 2026 года, вызвали оживленное обсуждение среди турагентов. Представителей розницы насторожил расширенный перечень сведений, которые теперь необходимо письменно доводить до туриста до подписания договора. Многие опасаются, что вместе с увеличением числа документов станет больше поводов для претензий со стороны клиентов.

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По новым правилам турист должен получить информацию не только о маршруте, гостинице и питании, но и о возможных опасностях в стране пребывания, правилах въезда, таможенных, медицинских и санитарных требованиях, национальных и религиозных особенностях. Кроме того, в документе появилась новая формулировка – об «иных обстоятельствах и рисках исходя из характера туристского продукта».

Именно она вызвала больше всего вопросов у представителей туристической розницы.

«Естественно, рассказываем туристам про правила въезда и заполняем все, что нужно. Про обычаи есть памятка, и абсурд это еще в договор вносить», – пишет одна из участниц профессионального сообщества «Крыша ТурДома 2.0».

Другие предполагают, что теперь придется готовить отдельные информационные листы по каждой стране. А кто-то видит в нововведениях потенциальную проблему:

«По-моему, открывается простор для потребительского терроризма. Как можно заранее описать угрозу стихийных бедствий, экстремальной жары, штормов, террористических рисков или криминогенной ситуации? Получается, по любой стране придется писать страшилки, иначе потом может прилететь».

Однако юристы считают, что поводов для паники нет. По словам основателя юридического агентства «Персона Грата», вице-президента РСТ Георгия Мохова, с практической точки зрения рынок почти ничего не почувствует.

«Требования предоставить туристу достоверную информацию уже давно установлены законом – в частности, статьями 10 и 14 ФЗ “Об основах туристской деятельности”. Правила просто подтянули к тексту закона. В нем уже содержится обязанность информировать туриста об опасностях, правилах въезда, таможенных, медицинских и санитарных требованиях, национальных и религиозных особенностях страны пребывания. Теперь все это собрали в одном пункте и добавили расширительную формулировку – “об иных обстоятельствах и рисках исходя из характера туристского продукта”», – пояснил эксперт.

При этом он признает, что выполнить все требования буквально практически невозможно.

«Перечень необходимой информации настолько огромный, что перед поездкой пришлось бы проводить туристам трехдневный семинар по стране. На практике в договор обычно включают длинный список сведений, с которыми турист якобы ознакомлен, а реально передают лишь стандартную памятку», – говорит Георгий Мохов.

Помимо уточнения требований к информированию, новые правила содержат еще несколько дополнений. Так, в перечень обстоятельств, позволяющих изменить или расторгнуть договор, включены мобилизация, поступление на военную службу по контракту или заключение контракта о добровольном содействии Вооруженным силам РФ. Отдельно закреплено и право сторон разорвать договор, если в стране временного пребывания возникла угроза жизни и здоровью туристов. Эти положения также лишь приводят правила в соответствие действующим отраслевым законам.

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