Туроператоры РФ возобновили продажи путевок в страны Персидского залива

Туроператоры РФ возобновили продажи туров в Катар, Оман, Саудовскую Аравию, Кувейт и Бахрейн после снятия ограничений, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Основной фокус рынка в ближневосточном регионе предсказуемо смещен в сторону ОАЭ, однако почти все ключевые игроки возобновили продажи и по другим странам залива. Туроператоры «Интурист», Tez Tour, ПАКС, Pac Group, ITM group и «Спектрум» предлагают к бронированию туры в Оман, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию», – говорится в сообщении.

Как уточняется, ряд туроператоров не просто открыл направления, но и успел наполнить их конкретным содержанием.