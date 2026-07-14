Туроператоры РФ возобновили продажи путевок в страны Персидского залива
Туроператоры РФ возобновили продажи туров в Катар, Оман, Саудовскую Аравию, Кувейт и Бахрейн после снятия ограничений, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Основной фокус рынка в ближневосточном регионе предсказуемо смещен в сторону ОАЭ, однако почти все ключевые игроки возобновили продажи и по другим странам залива. Туроператоры «Интурист», Tez Tour, ПАКС, Pac Group, ITM group и «Спектрум» предлагают к бронированию туры в Оман, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию», – говорится в сообщении.
Как уточняется, ряд туроператоров не просто открыл направления, но и успел наполнить их конкретным содержанием.
«В «Интуристе» сообщили, что сейчас расширяют продуктовую линейку авторскими экскурсионными и событийными турами – от концертов до заездов на гран-при «Формулы-1». В Саудовской Аравии уже доступны две самые востребованные экскурсионные программы – продолжительностью пять и восемь дней. По Оману предлагается три недельных экскурсионных маршрута, которые дополняют классические туры с размещением в отелях», – добавили в АТОР.