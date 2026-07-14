МИД вновь опроверг фейк о «выездных визах» для россиян

МИД России вновь опроверг сообщения о якобы готовящихся ограничениях на выезд граждан за рубеж. В ведомстве заявили, что распространяемая в интернете информация не соответствует действительности и представляет собой очередной фейк.

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Как отметили в министерстве, накануне сезона отпусков в сети снова появились публикации со ссылкой на анонимные источники. В них утверждалось, что россиянам могут ограничить выезд за границу, а поездки в недружественные государства якобы будут разрешены только организованным группам численностью не менее 10 человек.

В МИД подчеркнули, что подобные заявления полностью вымышлены и распространяются исключительно для того, чтобы вызвать необоснованную тревогу.

Дипломаты также обратили внимание, что аналогичный фейк появился в сети не впервые. По данным министерства, с незначительными изменениями он публикуется в информационном пространстве раз в несколько лет. Подобные сообщения МИД уже опровергал в 2015, 2020 и 2022 годах.

В министерстве добавили, что очередная попытка вызвать панику среди россиян успеха не имела, поскольку общественность не придала значения давно известной дезинформации.

Стоит отметить, что на прошлой неделе эти сообщения уже комментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Несмотря на это, ведомство решило повторно выступить с разъяснениями.