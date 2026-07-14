Туристам посоветовали фотографировать меню в ресторанах Турции

Туристам в Турции перед посещением кафе и ресторанов стоит заранее проверять цены в меню и фотографировать их. Если в счете окажутся суммы, не соответствующие заявленной стоимости блюд, следует потребовать разъяснений по каждому пункту. Такой совет дал эксперт по безопасности, бывший начальник полиции Мустафа Бегюрджю.

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По его словам, в туристических районах страны подобные случаи происходят регулярно. Особенно рискованно посещать заведения, где стоимость блюд и напитков вообще не указана в меню. В противном случае обед может ударить по карману.

Эксперт отметил, что в подобных ситуациях важно не паниковать и не вестись на провокации со стороны официантов и администрации. Если же итоговая сумма в счете окажется выше заявленной, необходимо потребовать письменное объяснение стоимости каждой позиции.

Мустафа Бегюрджю также напомнил, что в Турции действуют жесткие законы в сфере общепита. Рестораны не просто наказывают за отсутствие ценников в меню или неверную стоимость, штрафы начисляются за каждую позицию в прайсе.

Подобные схемы уже становились предметом расследований. Так, осенью 2025 года в Анталье полиция задержала 29 человек, которых подозревали в мошенничестве с участием так называемых консуматорш. По версии следствия, посетителей не отпускали из кафе до полной оплаты искусственно завышенных счетов, а в случае отказа угрожали оружием и вынуждали расплачиваться наличными или банковскими картами.