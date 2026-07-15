Турецкая авиакомпания отказалась регистрировать на рейс 13-летнюю россиянку

Представитель авиакомпании Turkish Airlines отказалась регистрировать на рейс 13-летнюю россиянку, заявив, что у нее неправильно оформлен билет. В июне семья девочки отправилась в круиз по Средиземному морю. Тур включал перелеты из Москвы в Рим со стыковкой в Стамбуле и по такому же маршруту обратно. Для юной туристки, как и для других членов семьи, билеты покупались по полному тарифу, безо всяких детских скидок, рассказала TourDom.ru турагент путешественников.

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Семья благополучно добралась до Италии, съездила в круиз, а вот на обратном пути начались проблемы: в римском аэропорту Фьюмичино представители перевозчика отказались зарегистрировать девочку на рейс ТК-1864 в Стамбул, заявив, что на нее оформлен детский билет, который разрешен пассажирам только до 12 лет. Ситуацию осложнил языковой барьер: по словам туристов, сотрудница Turkish Airlines говорила только по-итальянски, а они – по-английски. Поэтому они долго не могли понять суть претензии, пока им не помогли другие пассажиры, владеющие обоими языками.

Родители предъявили документы от туроператора, подтверждающие, что для всех участников путешествия места приобретались по одной цене.

«Но сотрудница авиакомпании была непреклонна: либо покупайте новый билет, либо ребенок никуда не летит», – говорит турагент.

Выбрали, разумеется, первый вариант: пришлось в срочном порядке обращаться к родственникам за помощью в пополнении валютной карты. Отметим, что по спецтарифу туроператора, у которого приобретался тур, перелет Рим – Стамбул на 1 человека стоил 19,9 тыс. руб. А новый билет, купленный в Фьюмичино, обошелся в 1069,3 евро.

Вернувшись в Москву, туристы первым делом обратились к туроператору, там проверили документы, но ошибок не нашли:

«Мы оформили билет правильно – наша система не дала бы забронировать некорректный тариф», – пояснил TourDom.ru туроператор.

Поэтому рекламацию отправили авиакомпании:

«Turkish Airlines ответили, что с их стороны системной ошибки тоже не было. По их словам, у пассажирки обнаружилось два бронирования на один и тот же рейс. С одного из бронирований ее сняли и дали разрешение на посадку», – рассказала турагент москвичей.

Редакция направила перевозчику запрос с предложением объяснить ситуацию. Свой запрос сделал и туроператор.

А туристы уже предъявили Turkish Airlines досудебную претензию с требованием предоставить документы, доказывающие наличие второго бронирования, возместить полную стоимость билета, приобретенного в день вылета по требованию представителя авиакомпании и выплатить компенсацию «за вынужденный отказ в посадке в соответствии с применимым законодательством».

На момент публикации ответа никто не получил.

По словам юриста Альянса туристических агентств Марии Чапиковской, если дело дойдет до суда, то шансы получить желаемое у москвичей есть: