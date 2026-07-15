В аэропорту Гибралтара введут новую систему погранконтроля для туристов

Великобритания и ЕС вводят в аэропорту Гибралтара электронную систему пограничного контроля ЕС (Entry/Exit System, EES), в рамках которой прибывающие из Британии туристы должны будут проходить биометрическую проверку. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Гражданам Великобритании и других стран, не входящих в ЕС, при въезде через аэропорт потребуется пройти регистрацию в системе EES, предусматривающую сканирование отпечатков пальцев и лица. Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо признал, что запуск новой системы может привести к очередям, однако выразил надежду, что поток пассажиров в аэропорту позволит избежать серьезных задержек. По его словам, жители Гибралтара будут освобождены от прохождения процедуры в соответствии с соглашением между Великобританией и ЕС.

Как отмечает FT, контроль в рамках EES будут осуществлять испанские пограничники. Лондон согласился на такой механизм в обмен на отмену паспортного контроля на сухопутной границе между Гибралтаром и Испанией, через которую ежедневно проходят около 15 тыс. человек. Издание указывает, что без соглашения британская заморская территория рисковала столкнуться с жестким пограничным режимом, способным серьезно ослабить ее экономику.