Сколько стран россияне могут посетить без оформления визы

Проще всего путешествовать по миру гражданам Сингапура. Их паспорта позволяют посетить почти любую страну или юрисдикцию в мире - 192 направления из 227 возможных. Японцы могут поехать свободно по 188 направлениям. Страна восходящего солнца делит вторую строчку с Южной Кореей и Объединенными Арабскими Эмиратами. На третьем разместилась Швеция с показателем в 187 стран. В первую десятку попали еще 33 страны, в основном европейские, но попали также Австралия, Малайзия, Новая Зеландия, Канада и США.

Россия находится в середине рейтинг - на 47-й позиции. Паспорт РФ позволяет посетить 114 стран и юрисдикций без оформления визы.