«Уральские авиалинии» скорректировали расписание чартерных рейсов

«Уральские авиалинии» скорректировали расписание нескольких чартерных рейсов 14 июля из-за технических причин. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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В частности, переносится время вылета U6-1575 по маршруту Екатеринбург – Анталья. Кроме того, изменения затронули еще два рейса, которые должны выполняться тем же самолетом: U6-3554 и U6-3553 на линии Анталья – Казань – Анталья.

О корректировке расписания уже уведомлен туроператор. Пассажиров предупредили о переносе вылетов заранее. На период ожидания им предоставляются гостиницы, а также горячее питание и напитки.

В авиакомпании отметили, что принимают все необходимые меры, чтобы как можно быстрее восстановить расписание полетов. Перевозчик подчеркнул, что изменения связаны с техническими причинами и необходимостью соблюдения требований безопасности полетов.