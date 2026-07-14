Спрос на полеты в Израиль летом вырос на четверть

Спрос россиян на полеты в Израиль летом 2026 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий "Туту", с которым ознакомился ТАСС.

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"Несмотря на значительное падение зимой и весной, текущий объем заказов билетов в Израиль на 25% выше, чем летом 2025 года", - рассказали в компании.

По данным сервиса, спрос на авиабилеты в Израиль растет от месяца к месяцу: в мае количество заказов увеличилось на 14%, а в июне - еще на 19%. Средняя стоимость перелета при этом также выросла на 11% в июне - до около 60 тыс. рублей.

"Рост спроса на фоне дорожающих билетов говорит о восстановлении спроса и об устойчивом интересе к направлению", - пояснили в компании.

На маршрутах в ОАЭ динамика внутри сезона противоположная: количество заказов с вылетом в мае снизилось на 16%, в июне - еще на 21%. Средняя стоимость заказа в июне опустилась на 20%: с приходом жары туристический поток в Эмираты традиционно снижается, а вслед за ним и цены.

Аналогичная картина наблюдалась и годом ранее, при этом за год направление показало рост на 17%, несмотря на рост средних цен на 9%, до около 90 тыс. рублей. Таким образом, к лету 2026 года оба направления восстановили спрос и показывают обычную сезонную динамику, подчеркнули эксперты.