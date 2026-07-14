Оплата по СБП в Турции может задерживаться на сутки

Российские туристы в Турции могут столкнуться с задержками при оплате покупок через Систему быстрых платежей (СБП). Как сообщают «Известия», в отдельных случаях банки приостанавливают переводы на срок до суток в рамках антифрод-проверок.

Из-за этого путешественники рискуют остаться без возможности сразу оплатить товары и услуги в магазинах, кафе или аптеках.

Эксперты считают, что банки должны заранее информировать клиентов о возможных ограничениях и оперативнее подтверждать безопасные операции, чтобы избежать подобных ситуаций в период отпускного сезона.