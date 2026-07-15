Россиянам реже отказывают в шенгенских визах, чем гражданам других стран

Россияне реже сталкиваются с отказами при оформлении шенгенских виз по сравнению с гражданами многих других стран. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что доля отказов по заявлениям российских граждан составляет около 7%. Для сравнения, у граждан некоторых африканских стран этот показатель может превышать 50%. В 2025 году россиянам было выдано более 600 тысяч шенгенских виз.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал Авторадио, что чаще всего мешает получению шенгенской визы:

"Неправильная подготовка документов. То есть люди обратились, либо сами подают в посольство неправильный комплект документов, либо не очень хорошая подготовка турагента. Если вы обратились к профессиональному турагенту, вам расскажут, что зарплата не должна быть 50-60 тысяч, скорее всего, вам откажут. А зарплата в то же итальянское посольство должна быть, ну, хотя бы 130, а лучше 150 000 рублец в месяц. Дальше - справка из банка. Сколько я лично видел справок, которых просто хотелось выкинуть в мусорный ящик. Например, человек, видно, что взял деньги у кого-то в долг, положил его там пятого июля и шестого июля пришёл, взял справку из банка, что у него на счету лежит миллион рублей. Не работает это так. Деньги должны быть старые, в посольствах сидят не дураки. Деньги должны лежать хотя бы месяца три, а лучше полгода и больше. И не должно быть там 300-400 тысяч рублей, а от миллиона и больше".

Ранее сообщалось, что россиянам при поездках за границу следует заранее оценивать возможные риски, особенно при посещении недружественных стран.