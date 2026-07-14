Таиланд вновь откладывает введение туристического сбора

Власти Таиланда вновь отложили запуск туристического сбора. Причиной стало сопротивление со стороны авиакомпаний – их не устраивает предложенный формат системы, сообщают СМИ королевства.

Предполагалось, что с 2027 года иностранные туристы будут платить 300–500 батов (примерно 700–1200 руб.), а сумма автоматически войдет в стоимость авиабилета. Однако перевозчики заявили, что реализовать такую схему невозможно как с технической, так и с юридической точки зрения.

Свои возражения высказала и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Там объяснили, что при бронировании билета указывается только ФИО пассажира, а гражданство и паспортные данные обычно запрашиваются позже. То есть различить тайца и иностранного туриста сразу не получится, и сбор будет автоматически взиматься со всех пассажиров.

Но в Минтуризма предложили решение: авиакомпаниям просто нужно вычитать турналог из стоимости билета и потом возвращать эти деньги гражданам Таиланда отдельно. Однако представители авиаотрасли подчеркнули, что не намерены выполнять функции налоговых агентов.

После отказа перевозчиков власти начали рассматривать другой вариант. Теперь туристический сбор могут привязать к цифровой карте прибытия Thailand Digital Arrival Card, которую иностранные путешественники заполняют перед въездом в страну. При оформлении электронной анкеты пользователь будет автоматически перенаправляться на страницу оплаты. Такой механизм позволит взимать сбор исключительно с иностранных граждан без участия авиакомпаний.

Обсуждение туристического налога в Таиланде продолжается уже несколько лет. Изначально его планировали ввести сначала в 2024-м, затем в 2025 году, однако сроки неоднократно переносились.