Туроператоры усомнились в росте интереса россиян к Черногории

Отдельные компании могут фиксировать высокие показатели, но это не является 100% гарантией массовости направления, заявил НСН Воскан Арзуманов.

Россияне чаще путешествуют в Черногорию, но широкого интереса к Европе у граждан РФ нет, рассказал НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия, член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов.

Черногория этим летом бьет рекорды как направление для отпуска среди россиян. В компании ПАКС сообщили о росте продаж на 40% год к году. Арзуманов усомнился, что интерес настолько высок.

«Рост продаж на 40% и стопроцентная загрузка рейсов относятся к результатам конкретного туроператора по его собственной полетной программе. Но эти данные действительно показывают, что интерес к Черногории этим летом есть. В целом по европейским направлениям мы в нашей компании также видим положительную динамику. Ее показывают Греция, Италия и Франция. Но говорить о том, что Европа снова становится массовым направлением, я бы пока не стал. В наших продажах такие поездки в основном носят индивидуальный характер. Есть туристы, которые регулярно выбирают европейские страны, есть те, кто едет на конкретные мероприятия, концерты, выставки или другие события. Поездки в Европу продолжаются: при наличии визы и подходящего варианта перелета туристы, которые хотят туда ехать, бронируют такие путешествия. При этом сравнивать текущие показатели с 2019 годом практически невозможно. Несмотря на положительную динамику последних лет, объемы 2026 года остаются значительно скромнее и пока несопоставимы с доковидным периодом», — отметил он.

В свою очередь, вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян напомнил, что такой отдых вовсе не является бюджетным.

«Фантастического роста на это направление нет — не больше 16%. А цены начинаются от 200 тысяч рублей на двоих за неделю отдыха. Это трехзвездочный отель с трансфером из аэропорта, перелетом, завтраками и страховкой. Это касается вылета из Москвы, поскольку прямых рейсов у нас нет, то приходится делать пересадку в третьих странах. Это не бюджетный отдых, как в Египте, где вдвоем в четырехзвездочном отеле можно отдохнуть неделю за 80 тысяч с системой все включено», — подчеркнул он.

Ранее Мкртчян в эфире НСН опроверг снижение интереса россиян к отдыху за границей.