Турэксперт назвал безопасные места для путешествий на Ближнем Востоке

ОАЭ, Катар и Оман остаются наиболее безопасными местами для отдыха на Ближнем Востоке, несмотря на возобновление конфликта между Ираном и США. Об этом заявил Михаил Абасов, эксперт Российского союза туриндустрии, в интервью для NEWS.ru. Абасов подчеркнул, что ситуация в регионе остается нестабильной из-за военных действий между Ираном и США, но не все страны пострадали одинаково. В частности, ОАЭ, Катар и Оман сохраняют относительное спокойствие для туристов. В этих странах низкий уровень преступности в туристических зонах и развитая инфраструктура. Они не участвуют в боевых действиях, поэтому многие россияне продолжают туда летать. Также Абасов отметил, что курортные зоны Турции и Египта остаются популярными среди путешественников. Однако там важно соблюдать стандартные меры предосторожности. В то же время Израиль, Ливан, Сирия и Йемен считаются зонами повышенного риска, и поездки в эти страны не рекомендуются. Абасов добавил, что хотя турпоток не прекратился полностью, он и не растет активно. Политическая нестабильность и неопределенность влияют на решения россиян, многие из которых откладывают поездки или выбирают более безопасные направления.