Пассажира едва не сняли с рейса из-за футболки

Экипаж лайнера американской авиакомпании United Airlines отказал в полете одному из пассажиров до тех пор, пока тот не переоденет футболку с антивоенной надписью. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Как рассказал житель города Линден (штат Нью-Джерси) Сэм Саадех, он летел из Атланты (штат Джорджия) в Ньюарк (штат Нью-Джерси). На нем была надета футболка с надписью "Сбрасывание бомб на детей - это не самозащита". Когда он сел на свое место, к нему подошел представитель United Airlines и заявил, что надпись на его одежде является оскорбительной. Он потребовал от мужчины переодеть футболку, в противном случае ему будет отказано в перелете.

При этом представитель авиаперевозчика не смог пояснить, какие именно правила перелетов United Airlines нарушил Саадех. В авиакомпании телеканалу заявили, что пассажир смог продолжить полет после того, как переоделся. Другие комментарии по этой теме дать отказались.

Как пояснил Саадех - американец палестинского происхождения - надпись на его футболке выражает его позицию против насилия и призывает к защите детей в независимости от национальности или этнической принадлежности. Он уже подал жалобу на авиакомпанию в Министерство транспорта США.