Вырос турпоток из России в Узбекистан

За первые шесть месяцев 2025 года Узбекистан принял 430 тыс. туристов из России. Всего в первом полугодии 2026 года страну посетили более 6,5 млн иностранных гостей — почти на 25% больше, чем годом ранее.

Россия заняла четвертое место по числу туристов, прибывших в Узбекистан. Наибольший поток обеспечили Киргизия, Казахстан и Таджикистан.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать креативно-туристический коридор от Самарканда до Санкт-Петербурга. По его словам, в 2025 году республику посетили почти 1 млн российских туристов.

В Комитете по туризму ожидают, что по итогам 2026 года турпоток из России превысит 1 млн человек. Росту показателя должно способствовать увеличение количества авиарейсов между странами.