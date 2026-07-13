Туристам не хватает хороших отелей в Камрани

Российские туристы столкнулись с нехваткой мест в популярных отелях Вьетнама на высокий сезон. Турагенты сообщают о сложностях с подтверждением заявок в качественные гостиницы Камрани, Нячанга и Дананга, а также о росте числа отказов в размещении.

© tourdom.ru

По словам участников рынка, наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в Камрани – одном из самых востребованных пляжных направлений у российских туристов. В популярных четырех- и пятизвездочных объектах свободные варианты на летние месяцы и начало осени закончились заранее. «Практически ни у кого из туроператоров нет Вьетнама на гарантии и моменте. Особенно в более приличные отели», – поделились в сообществе профессионалов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0».

«В Камрани высокий сезон, хорошие отели, номера, виллы на лето и сентябрь разобрали еще зимой», – рассказала одна из собеседниц TourDom.ru.

По ее словам, сейчас найти качественный вариант на ближайшие месяцы крайне сложно:

«Если только самые дорогие виллы – от миллиона и выше. И то не факт, что подтвердят». «Из Москвы у нас все сложно с подтверждениями на ближайшие даты», «На середину сентября три раза отказывали по отелям», – отмечают другие представители розницы.

По словам участников рынка, сейчас на направление одновременно влияет несколько факторов: восстановление российского турпотока, рост числа прямых рейсов из РФ, возвращение туристов из азиатских стран и ограниченный выбор качественных курортных объектов. При этом Камрань пользуется повышенным спросом. По словам туроператоров, этот курорт идеален для семейного отдыха с детьми – здесь нет городского шума, спокойнее море, чище пляжи, есть детские клубы и аквапарки. Такой формат становится все более востребованным, и спрос концентрируется на ограниченном числе качественных отелей.

«В Камрань летит много чартерных рейсов не только из Москвы, но и из региональных городов России, а также активно продается курорт в Казахстане и Узбекистане. На личном опыте инспекции наших сотрудников в Камрани практически 1/3 популярного отеля была заселена гражданами Казахстана», – рассказал представитель туроператора ITM group.

Собеседники TourDom.ru считают, что в ближайшие сезоны рассчитывать на большое количество горящих предложений по Вьетнаму не стоит. По их мнению, похожая ситуация может сложиться и на Фукуоке в осенне-зимний период: качественных отелей там также ограниченное количество, а спрос в сезонные даты остается высоким. Поэтому о бронировании лучше позаботиться заранее.

Ранее мы написали, какой курорт Вьетнам выбрать для идеального отпуска летом.