Туристов с канистрами не выпускают из Абхазии

Автотуристы в условиях проблем с топливом едут не только на российский юг, но и везут канистры с бензином в Абхазию. Многих интересует вопрос пересечения границ с ГСМ. Редакция TourDom.ru подробнее выяснила нюансы.

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В этом случае, помимо мер безопасности, вступают еще и таможенные правила, установленные обеими странами. Причем норматив может отличаться как на въезд, так и на выезд. Де-юре из России в отдельной таре вне бака можно вывозить только 10 литров. Эту информацию журналисту TourDom.ru по телефону подтвердили в МАПП «Адлер». Что касается норм Абхазии, то здесь разрешается въезжать с 20 литрами ГСМ, а вот в обратном направлении правила ровно те же, что и в РФ, – не более 10.

Как утверждают туристы в соцсетях, на практике происходящее несколько отличается от того, что закреплено де-юре. Как минимум в одну сторону:

«Через границу нас пропустили с 40 литрами бензина в канистрах без проблем. Даже не смотрели. Но мы особо канистры и не светили. Они в багажнике лежали под покрывалом». «Российские таможенники пропускали видя их, а абхазские толком не смотрели», – уверяют еще одни участники чата. «Туда мы заехали. Нас пропустили. В канистрах 70 литров. А как обратно, пока не знаем».

В отличие, например, от Крыма, куда туристы везут бензин, чтобы либо использовать на месте, либо чтобы вырваться на материк, основная масса отправляющихся в Абхазию планирует «употребить» запас ГСМ на обратной дороге и желательно уже на территории РФ. А сначала под горлышко залиться в соседней стране, так как ситуация с бензином в Абхазии достаточно стабильна. Уже дальше хотели бы вскрывать запасы по пути домой по М-4 и иже с ними. Но с этим планом, уверяют в соцсетях, скорее всего, возникнут проблемы

«Наши канистры абхазы увидели и сказали сразу: делайте что хотите, но обратно с таким количеством бензина вас никто не выпустит. Не более 10 литров», – делится туристка Виктория.

Спустя некоторое время на выезде она, как утверждает, в полной мере ощутила, что рекомендации были не лишними:

«В выходные выезжали на двух машинах. На границе в обратную сторону люди просто стоят и не могут уехать. Не пропускают из-за бензина в канистрах».

В сложившейся ситуации тем, кто хочет упростить возвращение домой и запастись бензином, похоже, удастся лишь заправить полный бак в Абхазии и взять на всякий пожарный одну канистру.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы берут с собой по 300 литров бензина для поездок в Краснодарский край.