Турпоток из России на Хайнань в январе – июне вырос на 68,4%, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Российский турпоток на Хайнань продолжает бить рекорды. С января по июнь остров принял 378 тыс. 98 туристов из РФ, что на 68,4% больше, чем годом ранее. Турпоток в июне тоже вырос и даже превысил значения популярного Таиланда», – говорится в сообщении.

Как отмечается, туристические власти острова рассчитывают по итогам 2026 года принять 700 тыс. туристов из России.

«В отдельно взятом июне Хайнань принял 70 тыс. 115 российских туристов, на 73% больше значений июня 2025 года. Доля россиян в июне в общем объеме въездных туристов составила почти половину – 46,09%. Объемы российского турпотока на Хайнань в июне оказались выше таиландских на 7%», – добавили в пресс-службе.

Ранее «Известия» сообщали, что в I квартале 2026 года взаимный турпоток между Россией и Китаем достиг 825 тыс. человек, показатель увеличился в два раза по сравнению с началом 2025 года.