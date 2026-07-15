Российские туристы в Индонезии смогут оплачивать покупки безналичным способом

Сбер запустил оплату покупок по национальному стандарту QR-кодов Индонезии — QRIS — в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Теперь российские путешественники могут расплачиваться за сувениры, ужин в ресторане или такси, просто отсканировав QR-код. Сумма покупки при этом автоматически конвертируется в рубли.

Оплата принимается более чем в 40 млн торговых точек по всей территории Индонезии. Чтобы провести платеж, достаточно открыть приложение, скачать QR-код стандарта QRIS — и на экране отобразится сумма в индонезийских рупиях и российских рублях. Для работы с оплатой требуется актуальная версия приложения: на Android — 16.10 и выше, на iOS — 17.0 и выше.

Индонезия стала уже 13-й страной, где клиенты Сбера могут пользоваться оплатой по QR-коду без необходимости искать обменник или снимать наличные. Наиболее популярными направлениями для такого способа оплаты остаются страны Азии — Таиланд, Вьетнам, Филиппины и теперь Индонезия.

Спрос на QR-платежи за рубежом стремительно растёт. За второй квартал ежемесячный оборот по оплате через QR-код за границей увеличился более чем вдвое. Каждый месяц свыше 190 тыс. клиентов банка совершают покупки таким способом.