Из Москвы запустили автобусный маршрут в Ереван

Прямые рейсы до столицы Армении будут отправляться каждый четверг с международного автовокзала «Красногвардейский». По словам заммэра Максима Ликсутова, купить билеты на рейс можно онлайн в мобильном приложении «Метро Москвы» в специальной вкладке «Междугородние автобусы».

«Сегодня с автовокзалов Москвы доступны более 170 междугородних и международных маршрутов. «Красногвардейский» — один из ключевых транспортных узлов на юге столицы, откуда пассажиры могут отправиться по востребованным направлениям», — заявил Ликсутов в интервью ТАСС.

Взрослый билет на автобус из Москвы в Ереван стоит 10 тысяч рублей, цена детского — 5 тысяч. Время в пути составит чуть больше суток. Отправление в 19:15; прибытие в столицу Армении в 19:34.