Китайская авиакомпания впервые выполнила перелет между Хабаровском и Харбином

Авиакомпания Chengdu Airlines открыла программу полетов из международного аэропорта Хабаровск. Первый борт из Поднебесной воздушная гавань приняла 14 июля.

© Российская Газета

Как сообщили "РГ" в пресс-службе АО "Хабаровский аэропорт", по традиции самолет из Харбина встретили водной аркой, а экипаж, представителей авиакомпании и первых пассажиров - выступлением центра народной культуры "Елань" в русском стиле.

Китайская компания открыла сразу два маршрута - в Харбин и Цзямусы. Вылеты планируют осуществлять два раза в неделю - по вторникам и субботам - до конца весенне-летней навигации. Выполнять рейсы будут самолеты Comac C909, которые ранее не бывали в Хабаровском аэропорту.

Сегодня из Хабаровска доступны прямые рейсы в Пекин, Харбин, Шанхай, Цзямусы, Далянь, а также на курорты Санья, Яньтай, Бэйдайхэ. Всего за полгода на китайских направлениях в аэропорту краевой столицы обслужили 68,5 тысячи пассажиров.