Россиянам назвали самое дешевое направление для отдыха за границей

Самое дешевое направление для отдыха за границей — Турция. Об этом россиянам Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Eurostat назвал Турцию самым дешевым направлением для отдыха в целом, а Францию — самым дорогим. Средняя стоимость питания в Турции, в сравнении со странами Евросоюза (ЕС), обойдется в 59,6 евро (577,6 рубля). Продукты также выгоднее покупать здесь, а не в странах ЕС. Однако турецкий алкоголь стоит более чем в два раза дороже средней цены в европейских странах.

По стоимости отелей и питания в ресторанах Турция уступает Португалии — в этом государстве они на 26,4 процента ниже среднеевропейских. Морепродукты также выгоднее приобретать в Португалии, а дороже всего — в Греции.

Ранее россиянам раскрыли цены на отдых «ультра все включено» в Египте. В частности, на курорте Хургада можно забронировать четырехзвездочный отель с пляжем за 133,2 тысячи рублей или доплатить 20 тысяч рублей за размещение в пятизвездочном.