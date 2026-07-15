В Тбилиси построят новый аэропорт

Инвестиции в объеме 150 млн долларов вложит за два года управляющая Тбилисским международным аэропортом турецкая компания TAV в расширение операционных возможностей до показателя в 10 млн пассажиров в год с нынешних 5,4 млн, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В церемонии принял участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили сообщила, что в настоящее время в Грузии оперируют 85 авиакомпаний, которые выполняют рейсы по 125 направлениям.

В конце 2027 года в Вазиани близ Тбилиси начнется строительство нового международного аэропорта, рассчитанного на обслуживание 20 млн пассажиров в год. Правительство вложит в его строительство 1,3 млрд долларов. Он заработает в 2031 году, после чего нынешний аэропорт закроется.

Ранее в Вазиани располагалась российская военная база.