Еще одна авиакомпания отказалась летать в ОАЭ

Air Astana решила временно отказаться от полетов в ОАЭ в связи с сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке. Об изменениях сообщила пресс-служба авиакомпании.

Так, 13 и 14 июля пассажиры не смогут вылететь из Алматы в Дубай и обратно рейсами KC897/898. Кроме того, отменен KC205/206 между Астаной и Дубаем.

Авиакомпания предложила клиентам полный возврат стоимости билетов или бесплатное изменение даты путешествия. Переоформить перевозку можно для вылетов, назначенных на период с 12 по 18 июля, выбрав любую дату до 31 июля включительно.

Перевозчик сообщил, что продолжает оценивать развитие событий в регионе и одновременно занимается вопросом организации вывоза пассажиров.

Из российских авиакомпаний регулярные перелеты в Дубай сейчас сохраняет только «Аэрофлот». Пока нацпер не объявлял об изменении своего расписания на этом направлении.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной из-за конфликта между США и Ираном. В этих условиях перевозчики продолжают корректировать свою работу с учетом ситуации в регионе.