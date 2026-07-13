В пятизвездочном отеле Турции полсотни туристов обратились за медпомощью

В турецком курортном городе Кушадасы проводится проверка после массового обращения туристов за медицинской помощью. Первоначально местные СМИ сообщили о 28–30 пострадавших, однако позднее администрация отеля на Эгейском побережье уточнила, что помощь потребовалась 54 гостям.

Инцидент произошел 12 июля в пятизвездочном отеле в районе Караова (Сахиль Сителери). Изначально турецкие издания не раскрывали название гостиницы, ограничиваясь информацией о том, что у отдыхающих появились тошнота, рвота, диарея и высокая температура. Полиция начала расследование, а специалисты управления здравоохранения и управления сельского и лесного хозяйства взяли на анализ образцы продуктов питания и воды.

Позднее местное издание Ses Gazetesi опубликовало заявление администрации Ephesia Holiday Beach Club, которая фактически подтвердила, что речь идет именно об этом отеле. По данным гостиницы, за медицинской помощью обратились 54 человека, из них 47 граждан Турции и 7 иностранных туристов. В заявлении подчеркивается, что тяжелых случаев нет, а все заболевшие получили необходимую медицинскую помощь. Причина недомогания пока официально не установлена – окончательные выводы будут сделаны после получения результатов лабораторных исследований.

Администрация также заявила, что сотрудничает с государственными органами и призвала не делать выводов до завершения расследования.

Пока турецкие власти не сообщают, связано ухудшение самочувствия туристов с качеством продуктов, воды или иными факторами.

Свежие отзывы туристов, опубликованные до инцидента на международных площадках бронирования, в основном были положительными: гости отмечали питание, территорию и инфраструктуру отеля. Массовых жалоб на кишечные заболевания в открытых отзывах за последние месяцы не наблюдалось.

Редакция направила запросы в российские страховые компании, чтобы выяснить, обращались ли за помощью российские туристы. Также мы предложили разъяснить ситуацию администрации Ephesia Holiday Beach Club.

Ранее мы написали, что в отеле Xanadu Makadi Bay 5* в египетской Хургаде российские туристы жалуются на симптомы, похожие на кишечную инфекцию.