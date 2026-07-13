Погода на этой неделе удивит туристов в Анталье и Аланье

На этой неделе погода в Турции будет удивлять туристов: пока одни регионы окажутся под влиянием дождей и гроз, на популярных морских курортах ожидается настоящая жара. Такой прогноз озвучил метеоролог Ихсан Юрташ.

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По его словам, выше всего столбик термометра скакнет на побережьях Средиземного и Эгейского морей. В числе самых знойных направлений специалист назвал Анталью, Бодрум и Аланью, где воздух местами может прогреться до +42 градусов.

При этом в северной части Турции, включая Стамбул, синоптики прогнозируют кратковременные осадки с грозами. Аналогичная ситуация в восточных и западных районах Черноморского побережья.

Ихсан Юрташ отметил, что заметного отклонения от привычной для середины июля погоды нет. Температурные показатели в целом останутся близкими к сезонным значениям.

Отдельное предупреждение касается южной части Эгейского побережья. Здесь ожидается усиление северного ветра с порывами до 50 км/ч, что способно осложнить выход в море маломерных судов.

В разгар лета температура выше +40 градусов регулярно наблюдается в южных и западных провинциях Турции. Во время таких периодов власти советуют туристам и местным жителям сократить пребывание на открытом солнце в дневные часы, поддерживать водный баланс и по возможности отказаться от интенсивных физических нагрузок на улице.