Как пакетные туры выходят на новый уровень

Многие путешественники мечтают об индивидуальных маршрутах, но при этом испытывают тревогу перед возможными трудностями в незнакомой стране. Крупный туроператор Meiers Weltreisen нашел компромиссное решение, запустив программу Go With the Flow («Плыви по течению»). Она объединяет гарантии классического организованного тура с абсолютной свободой выбора – теперь не нужно подстраиваться под экскурсионный график и бегать за сопровождающим с флажком.

Представители компании разъяснили, что их новая модель подразумевает профессиональную организацию всех логистических этапов, при этом решение о том, как наполнить каждый день, остается исключительно за путешественником, передает Турпром.

В рамках формата оператор полностью берет на себя бронирование авиаперелетов, трансферов и гостиниц, а также прокладывает общий вектор маршрута. Однако внутри этой «оболочки» турист волен распоряжаться временем по своему усмотрению: утро можно провести в музее, весь день проваляться на пляже или отправиться на поиски колоритных заведений в районах, далеких от туристических троп.

При этом отсутствие жесткого расписания не означает отсутствия помощи. В каждой из десяти стран, задействованных в проекте, работают местные команды поддержки. Они готовы рекомендовать лучшие бары, показывать скрытые достопримечательности или организовывать дополнительные экскурсии по запросу. Приятный бонус е каждому участнику предоставляется бесплатная eSIM для связи.

На старте программа охватывает десять направлений, включая Перу, Аргентину, Бразилию, ЮАР, Вьетнам и Китай. Это отличный выбор для тех, кто хочет открыть для себя экзотические страны, но не желает тратить силы на самостоятельную стыковку рейсов и подбор отелей, опасаясь логистических сбоев.

Однако у нововведения есть и обратная сторона. Ценители классических экскурсий могут почувствовать нехватку глубоких исторических комментариев от гида, а любители коллективной атмосферы – столкнуться с трудностями в поиске новых знакомств. К тому же, если человеку сложно планировать досуг даже на пару часов вперед, избыток свободы рискует обернуться лишним стрессом.

Подобные гибридные концепции становятся откликом на запрос современных туристов, которые ценят комфорт, но не терпят ограничений. Если эксперимент Meiers Weltreisen окажется успешным, можно ожидать, что в ближайшие пару лет другие крупные игроки рынка массово внедрят аналогичные «свободные» пакеты.