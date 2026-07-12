Появилась возможность дешево отдохнуть в Гуанчжоу

В системах онлайн-бронирования замечены выгодные по цене варианты перелетов в Гуанчжоу из российской столицы. Их выставила на продажу авиакомпания China Eastern.

Отправиться в китайский мегаполис 27 августа, обратно – через девять дней, 5 сентября можно за 27,5 тыс. руб., в тариф включено 23 кг багаж (здесь и далее приведены наличие и стоимость, актуальные по состоянию на 18:00 11 июля. – Ред.).

Пересадка в Сиане на пути в Китай длительная – 13 часов, возможно туристам удобнее заранее забронировать гостиницу и выйти в город, воспользовавшись безвизом. На маршруте в российскую столицу стыковка пятичасовая.

Предлагается также вариант перелета China Eastern в Гуанчжоу через Шанхай с возвращением через Сиань. В этом случае пересадка на пути туда сократится до комфортных 3 часов, но цена билетов повыше – 32,2 тыс. руб.

Прямые рейсы Москва – Гуанчжоу – Москва в те же даты вдвое дороже: у «Аэрофлота» – 53,3 тыс. руб., у китайской авиакомпании China Southern – 50,8 тыс. В обоих случаях в тариф включена перевозка чемодана.

Гуанчжоу – третий по величине мегаполис КНР. Интересен туристам сочетанием ультрасовременных небоскребов, древних буддийских храмов и колониальной архитектуры, кроме того – парками развлечений и шопингом. Считается также гастрономической столицей южного Китая. А бизнес-путешественников привлекают выставки и деловые форумы, часто проводящиеся в городе.