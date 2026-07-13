АТОР: аномальная жара не повлияла на число путешествующих в Европу россиян

Аномальная жара не повлияла на количество путешествующих в Европу россиян из-за их малого числа. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Спрос на Европу настолько мизерный, что никакие погодные условия ни на что уже повлиять не могли. Я напомню, что, да, традиционно увеличивается нагрузка на консульства и на визовые центры, но это увеличение нагрузки, оно просто не смешное по сравнению с тем, что было в 2019-2018 году. Жара на спрос не повлияла не потому, что наши туристы такие жароустойчивые, а просто потому, что он и так не очень", - сказала собеседница агентства.

По словам Ломидзе, на низкую популярность поездок в европейские страны влияет длительное ожидание визы, а также то, что путешествие до стран Европы занимает минимум 24 часа.

"Потребительское поведение в целом сейчас направлено на экономию и на очень разумное, рациональное потребление всех услуг в связи с финансовой ситуацией", - сказала эксперт.

Во второй половине июня Европа столкнулась с экстремально жаркой погодой. Столбик термометра в странах Западной Европы превышал отметку в 40 градусов. 9 июля европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus подтвердила, что прошедший июнь стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений со средней температурой воздуха у поверхности земли в 20,74 градуса.

11 июля газета The Guardian сообщила, что Великобритания столкнулась с третьей в 2026 году волной аномальной жары. 10 июля издание Le Monde сообщило, что во Франции третья волна жары началась 4 июля. Вероятнее всего, высокая температура будет сохраняться в стране до 16 июля. Из-за экстремальной жары Эйфелева башня, а также главные парижские музеи Лувр и Орсе ограничили часы работы 11 и 12 июля.