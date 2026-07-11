Как въехать в Абхазию в 2026 году: правила и документы для россиян

Россияне раскупили 90 процентов билетов на поезда в Абхазию до конца лета, сообщила пресс-служба Абхазской железной дороги. В 2026 году в стране готовятся принять более двух миллионов туристов — в прошлом году их было 1,88 миллиона. Страна стала популярным у россиян курортом, ведь туда легко добраться без визы, страховки или дополнительных документов. «Лента.ру» рассказывает о правилах въезда в Абхазию для граждан России и необходимых документах, а также публикует советы для тех, кто путешествует с несовершеннолетними, с животными и на автомобиле.

Поездка в Абхазию: что нужно знать

Необходимые документы: внутренний паспорт.

Как добраться: самолетом, наземным и морским транспортом или пересечь КПП пешком.

Виза: не нужна.

Сколько можно находиться в стране: до 90 дней без регистрации.

Кому нужны дополнительные документы: водителям при въезде на автомобиле и при ввозе домашних животных.

Часовой пояс: совпадает с московским.

Валюта: российский рубль.

Работают ли российские карты: да, действует платежная система «Мир».

Отдых в Абхазии стал одним из самых доступных по ценам в 2026 году. Его выбирают как альтернативу курортам Краснодарского края. Российские туристы с детьми едут отдохнуть на Черном море, насладиться местной кухней и живописной природой с чистыми озерами, водопадами, горами и лесами. Главные курорты Абхазии — Гагра, Сухум, Пицунда, Гудаута, Новый Афон.

Взрослым и детям от 14 лет для въезда не нужно оформлять визу, медицинскую страховку и другие дополнительные документы, а при путешествии на автомобиле все справки можно получить на месте.

По сути, единственное ограничение, связанное с поездками в Абхазию: при длительном пребывании в стране (более 90 дней) потребуется встать на учет в органах внутренних дел.

Фото: РИА Новости

Как добраться до Абхазии

Самолетом

Единственный аэропорт республики — в Сухуме. Он принимает и отправляет рейсы только из России. Из Москвы рейсы есть каждый день.

Также можно долететь до Сочи, а оттуда добраться до границы. Контрольно-пропускной пункт находится близко к черте города, в 20 минутах езды от сочинского аэропорта.

Наземным транспортом

Между Сочи и Гагрой находится КПП «Псоу», где можно пройти пеший контроль или проехать на автомобиле. При пересечении на транспорте всем пассажирам потребуется покинуть салон и пройти пограничный контроль пешком.

От КПП до крупных городов Абхазии ходят платные автобусы. Найти трансфер можно на месте, на стоянке неподалеку или вызвать заранее.

Поездом

Поезда ходят в Сухум из Москвы и Санкт-Петербурга каждый день. Они останавливаются, помимо прочего, в Сочи, Адлере, Гагре, Новом Афоне, Гудауте.

По воде

В курортный сезон, с 1 июня по 30 сентября, между Сочи в Сухумом курсирует скоростное судно на подводных крыльях «Комета». Оно ходит по пятницам и воскресеньям, покупать билеты нужно заранее — продажа закрывается за два дня до рейса. Правда, на «Комете» обычно ездят в рамках экскурсии на один день. Таможенный досмотр потребуется пройти в Сочи у причала.

Фото: РИА Новости

Чем расплачиваться

Российский рубль — официальная валюта Абхазии, все цены указывают в нем. В ходу наличная и безналичная оплата, расплатиться картой можно практически во всех городах и туристических местах. В банкоматах можно снимать деньги с российских карт. Лучше ехать в Абхазию с картой системы «Мир»: с ней точно не возникнет проблем при оплате в терминалах и снятии денег в банкоматах.

Национальная валюта апсар в розничной торговле не используется.

Международный статус и конфликт с Грузией

Абхазия — частично признанное государство, которое отделилось от Грузии в 1994 году, после 13-месячной войны. В 2026 году его независимость признают Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.

Грузия считает Абхазию своей частью, не признает ее независимость и считает нарушением своих законов въезд туда с территории других стран. Если в загранпаспорте будет пометка о въезде в Абхазию из России, то в Грузию с ней не пустят, еще и накажут. В первый раз будет штраф в 400 лари (11 600 рублей), повторно — уголовное наказание с заключением до года.

Документы для въезда

Туристам понадобится один из документов на выбор:

общегражданский паспорт;

заграничный паспорт.

Важно учитывать, что в загранпаспорт могут поставить штамп о въезде в Абхазию. С такой пометкой россиян не впустят в Грузию — более того, накажут за нарушение местного законодательства. В российский общегражданский паспорт никаких штампов о въезде в Абхазию не ставят

Фото: РИА Новости

Что можно провозить с собой

Товары для личного пользования, которые были в употреблении (то есть обычные вещи), можно провозить в неограниченном количестве.

На новые товары действуют лимиты:

общий вес — не более 50 килограммов;

общая сумма — не дороже 150 тысяч рублей;

не более одной единицы одного наименования.

При превышении потребуется оплатить таможенную пошлину — 15 процентов от стоимости, не менее 100 рублей за килограмм веса.

Совершеннолетние россияне могут провозить через границу на одного человека:

не более 5 литров пива или 3 литров другого алкоголя;

не более 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака (одно на выбор).

При превышении за пиво придется доплатить 100 рублей за литр, для остального алкоголя — 300 рублей за литр. Ввозить в Абхазию электронные сигареты и вейпы запрещено с 2024 года. Также запрещена их продажа.

Фото: РИА Новости

Документы для въезда на личном автомобиле

Основные документы

Водительские права

Свидетельство о регистрации транспортного средства

Страховой полис

Российского ОСАГО недостаточно, водители должны покупать дополнительную страховку. Оформить полис можно сразу при пересечении границы или на постах ГАИ «Бзыбь» и «Приморское», а также на большинстве постов ДПС.

Минимальный тариф для легковых автомобилей на три дня — 500 рублей, на 15 дней — 1000 рублей.

Полисы оформляют три местные страховые компании: «Гарант-Страхование», национальная страховая компания «Абхазия» и «Абхазгосстрах».

Можно въехать без оформления полиса, но сотрудники ДПС могут остановить автомобиль с российскими номерами и все равно отправят водителя оформлять страховку.

Доверенность на чужое авто

При въезде на чужом автомобиле нужна генеральная доверенность, где будет прописано разрешение на выезд за границу. Это следует учитывать тем, кто берет машину напрокат в Сочи, чтобы путешествовать по Абхазии.

Фото: РИА Новости

Документы для въезда с детьми

Дети до 14 лет с 2026 года могут выехать из России только по загранпаспорту, независимо от страны назначения. Но для Абхазии сделали исключение. До 2027 года дети младше 14 лет могут выезжать по свидетельству о рождении с отметкой о гражданстве. Детям старше 14 лет это не нужно — у них уже есть внутренний паспорт.

Если ребенок едет с одним из родителей, согласие второго не требуется. Если ребенок едет без сопровождения родителей или опекунов, у него должно быть нотариально заверенное согласие на выезд за пределы РФ.

Правила въезда с животными

Для въезда с домашним животным потребуется:

ветеринарный сертификат формы № 1, выданный не ранее трех суток до отправления;

ветеринарный паспорт;

справка о вакцинации от бешенства.

Важно помнить, что после прививки от бешенства карантин длится 21 день — только после этого можно получить документ. Впрочем, вакцинацию нужно делать раз в год, даже если животное не путешествует.

Фото: РИА Новости

Почему могут отказать во въезде в Абхазию

Нет необходимых документов — паспорта, водительского удостоверения и так далее, они просрочены или недействительны.

При прошлом посещении были нарушены правила пересечения границы или нахождения в стране — например, срок пребывания более 90 дней без регистрации.

Чужого ребенка пытаются ввезти без нотариальной доверенности от родителей.

Выезд из России запрещен из-за неоплаченных штрафов, задолженностей по налогам или алиментам.

Человек находится в розыске или у него есть непогашенная судимость.

Человека включили в список лиц, которым запрещен въезд.

Полезные контакты для россиян в Абхазии