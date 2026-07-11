Когда брать билеты на праздники в Китай: тревел-блогер поделилась опытом

На удивление многих путешественников, даже на пиковые новогодние даты из Владивостока в Пекин все еще можно приобрести авиабилеты по приемлемой цене. При этом речь идет именно о самых востребованных днях в конце декабря и начале января, когда перевозчики обычно максимально задирают тарифы.

По словам тревел-блогера из Владивостока Юлии Грушиной, в прошлые годы стоимость начинала активно расти уже с конца июля, поэтому тем, кто планирует праздничные поездки, она настоятельно рекомендует не откладывать покупку. Эксперт подчеркнула, что сейчас самое удачное время для бронирования, чтобы не переплачивать в дальнейшем.

Что касается конкретных предложений, то Air China сохраняет вполне разумный прайс на рейсы туда и обратно с багажом – всего 26 598 рублей. Однако другая авиакомпания, China United, продолжает удерживать заоблачные цифры: на их билеты до сих пор выставлен ценник в 195 тысяч рублей, и снижать его перевозчик явно не торопится.

При этом покупка на платформе Trip становится еще более выгодной за счет опции бесплатного возврата. Опытные путешественники предпочитают именно такой вариант, поскольку маршруты и планы могут внезапно измениться. Небольшая доплата за гибкие условия – и нервная дрожь по поводу невозвратных билетов полностью исключена, подчеркивают опытные туристы.

Кстати, из Пекина сейчас открывается огромное количество стыковочных маршрутов по доступным ценам. В списке направлений – популярные Вьетнам, солнечный Таиланд, экзотическая Камбоджа и сказочный Бали, так что китайская столица становится отличным трамплином для большого азиатского вояжа.