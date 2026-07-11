Дирижабли возвращаются: эксперты обсудили воздушные круизы над вулканами

На завершившейся в Екатеринбурге выставке «Иннопром-2026» зарубежные партнеры проявили интерес к российским дирижаблям нового поколения. Индонезия рассматривает возможность запуска воздушных круизов над островами и храмами, а итальянское направление — подъем туристов на высоту 150 метров над Помпеями.

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Международная промышленная выставка «Иннопром-2026», проходившая в уральской столице с 6 по 9 июля, стала площадкой для обсуждения перспектив возрождения дирижаблестроения.

Одной из центральных тем на стенде технопарка «Дом дирижаблестроителей имени К. Э. Циолковского» стало применение аэростатических систем в туристической отрасли и для решения транспортных задач. Этот технопарк, напомним, включен Минпромторгом России в федеральный реестр, что подтверждает серьезность намерений разработчиков.

Особый интерес к российским разработкам проявила делегация Индонезии — страны, которая в этом году выступала почетным гостем выставки. Представители бизнеса и органов власти этого государства, насчитывающего около 17 тысяч островов, видят в дирижаблях эффективное решение для логистических проблем труднодоступных районов. Но главной точкой притяжения стал туристический потенциал. Индонезийские партнеры рассматривают возможность организации воздушных круизов, которые позволят туристам с высоты птичьего полета любоваться живописными островами, побережьем, величественными вулканами и знаменитым храмовым комплексом Боробудур.

Не осталась без внимания и европейская перспектива. Временно исполняющий обязанности торгового представителя России в Италии Сергей Пирогов, посетивший экспозицию, заинтересовался проектом «АэроЛифт» — привязным аэростатическим аттракционом. По его словам, подобную систему можно было бы использовать в районе древнеримских Помпей.

Планируется, что аттракцион сможет поднимать посетителей на высоту до 150 метров, открывая уникальную панораму на исторический комплекс, которая недоступна с земли. Таким образом, дирижабли нового поколения могут вскоре получить вторую жизнь, став не только транспортом, но и необычным туристическим продуктом как в Азии, так и в Европе.

Ранее РСТ также зафиксировал падение спроса на летний отдых в России впервые за два года.