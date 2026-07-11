Япония с 2027 года вводит новый налог на проживание в Токио

Японские власти ужесточают фискальную политику в отношении иностранных гостей: с апреля 2027 года в Токио вместо фиксированной ставки за ночь введут процентный сбор от стоимости отеля. Одновременно с этим вырастут выездной налог и усложнится процедура возврата НДС, что заметно ударит по кошелькам путешественников.

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Поездки в Страну восходящего солнца становятся всё более затратными для зарубежных туристов. Власти Японии последовательно усиливают налоговое бремя на гостей, стремясь снизить колоссальную нагрузку на инфраструктуру крупных мегаполисов.

Как сообщает австралийский телеканал 9News, грядущие нововведения затронут сразу несколько сфер — от гостиничного сектора до порядка возврата налога с продаж, а также выездной сбор. В итоге расходы приезжих заметно возрастут уже в ближайшие годы.

Наиболее существенное изменение ожидает туристов, планирующих посетить столицу. С апреля 2027 года в Токио отменят действующую фиксированную ставку городского налога в размере 200 иен (примерно 1,2 доллара США) за человека за ночь. Вместо этого введут сбор в размере 3% от стоимости проживания. При этом бюджетные варианты размещения смогут избежать дополнительной нагрузки: исключение сделано для отелей, где ночь стоит менее 13 тысяч иен (около 80 долларов). Для более дорогих гостиниц доплата окажется куда ощутимее — при средней цене номера в 65 тысяч иен (400 долларов) сбор достигнет почти 2 тысяч иен (12,5 доллара).

Однако Токио не единственный город, который ужесточает правила для постояльцев. В древней столице Киото с марта 2026 года действует прогрессивная шкала, привязанная к категории отеля. Так, в объектах премиум-сегмента с ценой от 1000 долларов за ночь сбор может доходить до 62 долларов, а в среднем ценовом диапазоне 200–500 долларов — примерно до 10 долларов за сутки.

Помимо гостиничных сборов, с 1 июля текущего года в Японии повышен выездной налог — с 1 тысячи до 3 тысяч иен (около 26 долларов) с каждого пассажира, включая граждан страны. Эта сумма автоматически инкорпорируется в стоимость авиабилетов или билетов на паром, а собранные средства, как обещают власти, направят на модернизацию туристической инфраструктуры и защиту культурных объектов.

Кроме того, с ноября текущего года существенно усложняется система tax-free. Базовая скидка в 10% для иностранцев сохранится, но процедура возврата налога на добавленную стоимость станет гораздо более бюрократичной. Туристам больше не получится получить вычет моментально прямо в магазине. Теперь придётся сохранять все чеки и лично предъявлять купленные товары на таможне перед вылетом, чтобы вернуть уплаченный налог. Таким образом, японский туристический сектор переходит на новые рельсы, делая акцент на сокращении потока и повышении поступлений в бюджет.

Ранее сообщалось, что туристы отказываются от скидок в Абхазию из-за пробок на границе. Туроператоры зафиксировали рост спроса на Занзибар в 3,5 раза.