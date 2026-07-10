Страховщики назвали самые необычные травмы туристов в Египте и Таиланде

Эксперты страхового рынка составили рейтинг стран, где российские путешественники чаще всего обращаются за медицинской помощью. Данные говорят сами за себя: 50% всех инцидентов случается в Египте, ещё 30% — в Таиланде. При этом 97% страховых случаев средней и тяжелой степени тяжести происходят именно за пределами России.

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Наиболее частые причины — острые кишечные инфекции и пищевые отравления. На втором месте — простудные и вирусные заболевания, спровоцированные резкой сменой климата и работой кондиционеров. Около 1,5% обращений связаны с укусами медуз и экзотических рыб, а также агрессивным поведением местных животных — обезьян и бродячих кошек.

Однако в практике страховщиков встречаются куда более нестандартные эпизоды. Например, нападения птиц на детей: в некоторых странах агрессивные чайки и вороны могут атаковать, если у них в руках еда. Были случаи, когда туристы по ошибке выпивали бытовую химию вместо воды — из-за незнания местных упаковок или невнимательности. Также фиксируются травмы на водных аттракционах, где люди получают ушибы и переломы.

Специалисты отмечают, что большинство таких проблем решается амбулаторно и не требует тяжёлой госпитализации. Однако они рекомендуют внимательно выбирать страховой полис, учитывая особенности страны пребывания, и заранее уточнять перечень покрываемых рисков. Это поможет избежать крупных незапланированных трат и оперативно получить квалифицированную помощь.

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