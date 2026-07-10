В Турции рассказали, когда в курортные районы придет аномальная жара

Аномальную жару ждут в Турции после 17 июля
Аномальная жара может накрыть курортные районы Турции после 17 июля, когда температура воздуха заметно превысит климатическую норму, сообщил РИА «Новости» турецкий метеоролог Ихсан Юртташ.
По его словам, июнь и первые дни июля прошли с показателями, близкими к средним многолетним значениям. Однако в ближайшие дни на страну распространится волна тепла, которая ранее затронула ряд европейских государств.
Самое сильное повышение ожидается во второй половине месяца. Этот период станет самым жарким с начала лета.
В Измире до 38 градусов, в Анкаре – около 33. На юго-востоке страны столбики термометров поднимутся до 40, а в Диярбакыре в воскресенье – до 41 градуса.
По словам Юртташа, в июле и августе в Анталье, Аланье, Белеке, Сиде и Кемере воздух нередко прогревается выше 35 градусов, а температура моря достигает 28–30 градусов. В такие периоды турецкие власти рекомендуют жителям и отдыхающим не находиться долго под прямыми солнечными лучами в дневные часы и соблюдать питьевой режим.